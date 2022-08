Hogwarts Legacy zal helaas niet langer dit jaar verschijnen, gezien de game recent werd uitgesteld naar begin 2022. We zullen dus iets langer geduld moeten hebben, maar vanavond heeft Warner Bros. Games tijdens Gamescom Opening Night Live nieuwe beelden laten zien.

Een grote verrassing is dat niet, gezien dit van tevoren al aangekondigd werd, maar desalniettemin is het zeker even de moeite waard. Daarnaast werd aan het einde van de trailer ook de Deluxe Edition officieel aangekondigd. Hiermee krijg je wat extra content en 72 uur eerder toegang tot de game.

Je bekijkt de nieuwe beelden uiteraard hieronder en noteer 10 februari 2022 in je agenda (of 7 februari als je voor de Deluxe Edition gaat), aangezien de game op die datum uitkomt.