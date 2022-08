Alle Potter-fans moeten helaas net wat langer wachten op Hogwarts Legacy. Enige tijd geleden werd de game uitgesteld naar volgend jaar en eergisteren kon je ook al een nieuwe trailer bekijken die tijdens Gamescom Opening Night Live werd getoond in Keulen. Avalanche Games heeft nu ook de Collector’s Edition officieel onthuld, nadat deze eerder al was uitgelekt.

In de onderstaande video kan je de editie in zijn volle glorie zien. Het meest unieke aan deze editie is de toverstok samen met het boek dat de plattegrond van Zweinstein laat zien. Als je dit boek van elektriciteit voorziet, kan de toverstok boven het boek zweven en dat ziet er best leuk uit. Wil je dit graag hebben, dan moet je overigens wel diep in de buidel tasten.

De Hogwarts Legacy Collector’s Edition zal namelijk maar liefst €289,99 kosten voor pc. Wil je het op de Xbox of PlayStation aanschaffen, dan ben je er maar liefst €299,99 voor kwijt. Hieronder kan je de unboxing zien, evenals een overzicht van alle content die je ermee krijgt. De pre-orders voor de Collector’s Edition zullen vandaag van start gaan.