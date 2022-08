Eerder dit jaar ging er een gerucht rond dat Hangar 13 bezig was met een nieuwe Mafia-game, maar nadien werd het erg stil. Nu enkele maanden later blijkt het gerucht inderdaad te kloppen, want 2K Games heeft officieel bevestigd dat er een nieuwe Mafia-game bij de ontwikkelaar van Mafia 3 in ontwikkeling is.

De algemeen manager van de studio, Roman Hladík, heeft aangegeven dat de game nog een paar jaar op zich laat wachten en dat ze nu nog niets hebben om te delen. Liefhebbers zullen dus geduld moeten hebben.

Als de geruchten van eerder dit jaar kloppen, betreft het hier een prequel op de bestaande Mafia trilogie. De game speelt zich mogelijk af op Sicilië, waarbij je de opmars van Don Salieri van dichtbij zult kunnen volgen.