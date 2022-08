De laatste tijd worden we geregeld getrakteerd op een nieuwe trailer van Marvel’s Midnight Suns. Alle verschillende personages komen immers aan bod en vandaag maken we even kennis met The Hunter. The Hunter is echter een speciaal geval: dit is het centrale personage in de game, waarvan jij het uiterlijk en geslacht kan aanpassen zoals je wilt.

Naast heel wat cosmetische opties, heeft The Hunter ook een hoop spectaculaire aanvallen in zijn/haar arsenaal zitten. We kunnen al even proeven van wat The Hunter ons te bieden heeft in de korte trailer die je hieronder kan bekijken.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt aan het begin van 2023 voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Een PS4-, Xbox One- en Switch-versie volgt op een latere datum.