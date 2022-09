Preview | Gungrave G.O.R.E. – Shooters zijn er in allerlei soorten en maten, maar wat we erg veel zien zijn games die het vrij serieus aan willen pakken. De wat meer arcade shooters zijn echter bezig met een comeback. High On Life is daar enigszins een voorbeeld van, maar ook zien we titels als Selaco, DOOM, Metal Hellsinger en meer steeds vaker. Soms is het gewoon lekker om hersenloos te raggen en wat daarin ook een titel is om in de gaten te houden, is Gungrave G.O.R.E.. Een game die grof geweld absoluut niet schuwt en het is ook nog eens ontzettend tof.

Moorden is een kunst..?!

In Gungrave G.O.R.E. stap je in de schoenen van de zogeheten ‘Gunslinger of Resurrection’ die in een doodskist richting de aarde wordt gestuurd om daar af te rekenen met allemaal gespuis. Dit op de meest harde manieren die je kunt verzinnen en dat vormt de eenvoudige kern van deze game. Of we ook een verhaal gepresenteerd krijgen is vooralsnog afwachten, maar tijdens de gameplay hands-on op de gamescom kregen we niet de indruk dat dit een hele belangrijke rol speelt. Het gaat om de actie en daarmee zit het wel snor in deze heerlijke over-the-top shooter.

Vergeet tactiek, schuilen en een goed plan van aanpak. Met je wapentuig sta je te midden van de vele vijanden die maar één doel hebben en dat is jou doden. Gelukkig ga je goed uitgerust op pad en stelt de tegenstand aanvankelijk eigenlijk niet zoveel voor. Als de Gunslinger ga je als een volleerde moordmachine aan de slag om letterlijk alles met een hartslag een enkeltje hiernamaals te bezorgen. Klinkt als weinig spannends, maar neem maar van ons aan dat dit hersenloze geweld bijzonder vermakelijk is. Juist omdat het zo hersenloos is.

Je krijgt namelijk verschillende wapens en moves tot je beschikking en het is aan jou om als een bezetene los te gaan en de moorden aan elkaar te rijgen. Dit gaat op een dermate snelle en siervolle manier, dat het moorden in de game haast een soort kunst genoemd kan worden. De standaard wapens zijn namelijk op zichzelf effectief, maar natuurlijk kun je bij momenten ook speciale aanvallen inzetten die onderdeel uit zullen maken van je combo. Het resultaat is een eens te meer indrukwekkend schouwspel aan lijken, lichaamsdelen, bloed en nog veel meer bloed.

Eindeloze stroom knalvoer

De demo die we voor pakweg 25 minuten gespeeld hebben, bestond uit een eindeloze stroom aan vijanden die we allemaal naar het hiernamaals hebben geknald om nadien een nieuwe ruimte te betreden. Hier begon het riedeltje weer van voor af aan en dat maakt dat de gameplay ogenschijnlijk weinig om handen heeft. Maar vergis je niet, het combineren van je speciale moves, het anticiperen op inkomende aanvallen en meer, maakt dat je een soort balletuitvoering ten tonele brengt en dat geeft het geheel dat sierlijke.

Terwijl je als een bezetene los zult gaan, krijg je te maken met een hoop visuele effecten om het geweld nog wat te benadrukken. Het bloed vliegt rijkelijk in het rond, maar ook explosies en andere effecten worden met veel spektakel in beeld gebracht. Gungrave G.O.R.E. weet een soort summum van visuele spektakels bij elkaar te brengen terwijl de chaos compleet is met een shitload vijanden die je van alle kanten belagen. En dat is wat de game in essentie is. Klinkt simpel, is simpel en oogt ondanks alles simpel, maar weet toch heel erg vermakelijk te zijn.

De echte uitdaging…

Het kamertje in en uitgaan waarbij je alles overhoop knalt is één ding. Je zult echter naarmate je verder in de game komt steeds meer mogelijkheden tot je beschikking krijgen. Dit enerzijds in de vorm van de wapens die aangereikt worden, maar anderzijds ook in de vorm van nieuwe moves. Zo blijft de game je gedurende het avontuur steeds meer nieuwe zaken toereiken, waardoor de gameplay gevarieerd blijft. Hetzelfde zien we ook terug in de vijanden, want Gungrave G.O.R.E. is meer dan de eindeloze stroom vijanden – die bijna allemaal hetzelfde zijn – kapot knallen. Ook ontbreekt het de game niet aan eindbazen en die zijn ook weer heerlijk over-the-top, waarbij je ietwat defensiever speelt omdat ze niet in een paar tellen kapot zijn. Het duurt simpelweg wat langer terwijl je ook wat beter moet opletten, wat natuurlijk voor wat extra uitdaging zorgt.

Voorlopige conclusie

Gungrave G.O.R.E. is een game die enigszins terecht ‘gore’ in z’n titel heeft staan, want de liters bloed vliegen er in razend tempo doorheen. De relatief soepele gameplay en het hoge pick-up-and-play gehalte maken dat het een heerlijke shooter is om te spelen als je even al die serieuze games zat bent. Althans, dat is voor nu de voorlopige conclusie op basis van een klein half uur spelen. Het geweld is sierlijk door de combo’s en dat maakt het tot een spectaculaire actiegame. Ook ontbreekt het de game hier en daar niet aan wat duistere humor, wat helemaal de toon zet. Gungrave G.O.R.E. heeft op de gamescom echt weten te verrassen dankzij de actie en de eigenlijke eenvoud van de gameplay. Wij kijken er in ieder geval naar uit!