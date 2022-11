Special | Een paar leuke weetjes over Gungrave – Of je de game downloadt via Xbox Game Pass of hebt aangeschaft op de PS5, één ding is zeker: de kogels vliegen je om de oren in Gungrave G.O.R.E.! Met Brandon Heat in de hoofdrol beleef je een actievol avontuur met een hoop spektakel. In dit artikel bespreken we een paar leuke weetjes omtrent het Gungrave IP. Mocht je geïntrigeerd zijn geraakt door de nieuwe game, dan krijg je via dit artikel meer context bij een reeks die langer bestaat dan je zou denken!

PlayStation 2 games

We moeten toch even flink terug in de tijd gaan om te zien wanneer Gungrave voor het eerst zijn gezicht toonde. In 2002 ontwikkelde Red Entertainment de eerste Gungrave-game. De game was enkel en alleen op een PlayStation 2 console te spelen en was uniek in zijn stijl. Niemand minder dan Yasuhiro Nightow, ook verantwoordelijk voor de animeserie Trigun, is de creatieveling achter deze serie. Het was vooral Beyond the Grave, het hoofdpersonage, dat een flinke indruk achter wist te laten bij het grote publiek. Sterker nog, er werd zelfs een vervolgdeel uitgebracht onder de noemer Gungrave: Overdose. Deze game verscheen in 2004 in Japan en een jaar later volgde een release in de rest van de wereld.

In Gungrave: Overdose ging het verhaal direct verder daar waar het eerste deel stopte. Het verhaal van Beyond the Grave gaat over dat hij nog Brandon Heat heette en deel uitmaakte van een criminele organisatie, dit samen met zijn beste vriend Harry MacDowell. MacDowell verraadde Heat echter waarna hij werd vermoord. Door een necrolisatieproces kwam Brandon echter terug, maar dan toepasselijk als ‘Beyond the Grave’. Sindsdien is Grave bezig wraak te nemen op MacDowell. Een goed verhaal waarin meerdere personages voorkomen en waarbij de maffia, waar MacDowell deel van uitmaakt, het zwaar te verduren krijgt.

Gungrave: Beyond the Grave (anime)

Tussen de twee Gungrave-games in was er nog een ander project rondom deze franchise. Madhouse produceerde namelijk een animeserie gebaseerd op de uitgebrachte games. Het verhaal komt daarmee ook grotendeels overeen met wat je in de games volgt. Het was in 2004 dat de serie live werd uitgezonden, met elke week een aflevering via TV Tokyo. Er zijn maar liefst 26 afleveringen gemaakt, maar daar is het wel bij gebleven. Mocht je in de gelegenheid zijn om de serie te kunnen kijken, dan is het absoluut een aanrader.

Gungrave VR?

Na een zeer lange periode van stilte rondom de Gungrave franchise, zijn er in 2017 en 2019 twee Gungrave VR-games uitgebracht: Gungrave VR en Gungrave VR U.N.. Deze games kun je op zowel de PlayStation als pc spelen met een VR-setup. Twee zeer korte games, maar het is wel weer eens wat anders dan traditioneel op de bank van alles en nog wat aan gort knallen. Het zijn ook standalone games die niet veel te maken hebben met de oorspronkelijke games (of animeserie). Ongeveer 14 jaar later ontwaakt Beyond the Grave echter uit zijn slaap en hij is nu de enige die een nieuwe oorlog moet en kan stoppen, wat we in Gungrave G.O.R.E. doen. Plus: het is een mooie smoes om Orgmen (gemuteerde wezens uit de reeks) weer af te gaan knallen.

Gungrave G.O.R.E.

Met een uitstapje naar virtual reality zijn we nu dus aanbeland bij de laatste iteratie binnen de Gungrave franchise. Het zet het verhaal wat ooit op de PlayStation 2 begonnen is voort. Liefhebbers van Gungrave kunnen na jaren weer met nieuwe content aan de slag, met daarin Beyond the Grave uiteraard in de hoofdrol. Het is een geval van een franchise die je ontzettend kan vermaken dankzij de actie en waar je ook alleen maar meer van hebben wilt, die plots voor jaren verdwijnt. Nu is Gungrave terug en kunnen we op een vertrouwde manier weer een avontuur beleven dat beschikbaar is op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series X|S en pc (Steam).

Meer over Gungrave G.O.R.E. te weten komen? Lees dan hier onze review.