Gungrave G.O.R.E. kreeg onlangs dan eindelijk een concrete releasedatum middels een nieuwe explosieve trailer. Op 22 november kunnen we onze gigantische geweren van onder het stof halen en hopen vijanden aan gort schieten. Er is nu echter een nieuw gerucht opgedoken, dat suggereert dat de game naar Xbox Game Pass zal komen.

MauroNL postte een promotionele email van Xbox op Twitter, waarin Gungrave G.O.R.E. wordt vernoemd in een lijst met titels die naar Xbox Game Pass zullen komen. Dit is uiteraard geen officiële aankondiging, maar het nieuws zou wel eens kunnen kloppen. Naast de Xbox One en Xbox Series X|S, verschijnt Gungrave G.O.R.E. ook voor de PS4, PS5 en pc.