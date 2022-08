Uitgever Prime Matter en ontwikkelaar Studio Iggymob hebben de Gungrave G.O.R.E releasedatum bekendgemaakt. De game komt op 22 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc uit. Een nieuwe explosieve en vooral bloederige trailer kun je hieronder bekijken.

Meer over de game lees je op korte termijn in onze preview, aangezien we de game onlangs op gamescom hebben kunnen spelen.