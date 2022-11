Na lange tijd komt er deze maand weer een nieuw deel in de Gungrave-franchise uit, namelijk Gungrave G.O.R.E. Van deze game is nu een nieuwe video verschenen die laat zien wat je van het spel mag verwachten. Deze video check je onderaan dit bericht.

Zoals in de video wordt getoond is Gungrave G.O.R.E een ‘simpele’ first person shooter, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de nieuwe edities van DOOM. Verwacht dan ook complete legers aan vijanden om te verslaan en dat gaat gepaard met veel bloed.