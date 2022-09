Recent dook het gerucht op dat Gungrave G.O.R.E. naar Xbox Game Pass zou komen, dit naar aanleiding van een promotie mailtje dat door Microsoft werd rondgestuurd. Een officiële aankondiging bleef op dat moment echter uit, maar het mag geen verrassing zijn nu de bevestiging alsnog volgt.

Via Xbox Wire heeft Microsoft aangekondigd dat de game vanaf 22 november beschikbaar is via Game Pass op de Xbox One en Xbox Series X|S. Dit is ook de dag waarop de buitengewoon gewelddadige en bloederige shooter uitkomt. Meer over Gungrave G.O.R.E. lees je dit weekend in onze preview.