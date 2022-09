Het leukste aan nieuwe Pokémon games is natuurlijk het feit dat er ook weer nieuwe Pokémon te spotten zijn. Ook Pokémon Scarlet & Violet lijken weer wat creatief gevonden wezentjes erbij te krijgen. Nintendo heeft er nu namelijk weer twee onthuld. Een middels een simpele tweet en de ander via een leuke video.

In de video krijgen we een eerste blik op Grafaiai, een Pokémon die zijn territorium markeert met kleurvolle strepen. Daarnaast lokt Grafaiai daarmee ook andere Pokémon in de val. Grafaiai lijkt wat ons betreft op een soort kwade hybride tussen Aipom en Smeargle.

In de tweet zien we Cetita. Wellicht dat je hem eerder al voorbij hebt zien komen, maar de Pokédex entry geeft ons toch wat meer info. Cetita is een landwalvis die je voornamelijk zal tegenkomen in de koudere gebieden van Paldea. Een apart voorkomen heeft Cetita absoluut. Pokémon Scarlet & Violet verschijnen op 18 november exclusief voor Nintendo Switch.