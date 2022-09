The Forest is alweer een hele poos uit en het is nu wachten op het vervolg: Sons of the Forest. Het duurt echter, want initieel zou de game in 2021 verschijnen. Dit werd uitgesteld naar oktober dit jaar, maar de game is nu voor de derde maal uitgesteld.

De release van de first-person survival horrorgame is nu namelijk verplaatst naar 23 februari 2023. De game zal dan verschijnen op pc, met vermoedelijk later een release op de consoles. Met een tweet legt ontwikkelaar Endnight Games uit dat dit echt de laatste keer is dat ze de game uitstellen.

De extra tijd die ze nemen geeft ze de mogelijkheid om de game te polijsten op een manier waarvan zij denken dat het nodig is.