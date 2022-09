Zoals je hier en hier al kon lezen werkt de Oekraïense ontwikkelaar Frogwares aan een remake van Sherlock Holmes: The Awakened. Die game verscheen in 2007 voor de Wii en pc, maar kon nu niet echt een groot succes genoemd worden. Tijd om de game naar andere platformen te brengen dus.

Dit doet men door middel van een remake en deze zal het originele verhaal behouden, maar wel wat nieuwe gameplay mechanieken toevoegen en het spel zal van een grafische update zijn voorzien. De game zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Sherlock Holmes: The Awakend zal in februari 2023 uitkomen, maar een precieze releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Lang hoeven we in ieder geval niet meer te wachten. Hieronder kan je ook nog een paar screenshots van de remake terugvinden.