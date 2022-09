Hogwarts Legacy laat nog een paar maanden op zich wachten, maar we krijgen wel steeds meer te zien van de game. Zo ook vandaag, want er zijn vier nieuwe video’s uitgebracht die ons een rondleiding geven in de gemeenschappelijke ruimtes van Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff en Slytherin.

Elke video is vrij kort, maar het geeft wel weer wat meer beeld van de game. Het zijn immers de ruimtes waar je ongetwijfeld veel tijd in zult doorbrengen. Ook ziet het er naar uit dat elke ruimte is voorzien van allerlei objecten waar interactie mee mogelijk is.

Bekijk de vier gemeenschappelijke ruimtes hieronder.