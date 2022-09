Eind dit jaar mogen we The Callisto Protocol verwachten, wat een gloednieuwe game van Striking Distance Studios is. De studio wordt geleid door Glen Schofield, die eerder verantwoordelijk was voor de Dead Space franchise. Dus als er iemand kennis van horror heeft, is hij het wel en de beelden die tot dusver zijn vrijgegeven liegen er niet om.

Als de game eenmaal is uitgebracht, is het echter niet gelijk klaar. Het blijkt dat The Callisto Protocol zeker nog jaren aan ondersteuning krijgt. In een gesprek met TrueTrophies heeft Mark James, de chief technical officer bij de ontwikkelaar, aangegeven dat ze veel plannen voor de post-launch periode hebben.

Om precies te zijn gaat het om vier jaar aan ondersteuning na de release. Het betreft hier een ‘full service’ titel, die de nodige extra content zal krijgen. In welke vorm dat zal zijn is echter nog niet helemaal duidelijk, maar afgaande op zijn woorden ziet het er naar uit dat we verhalende uitbreidingen krijgen.

“We view this as a full-service title and we will be investing in DLC. We’re looking at four years of support after release. We’ve left the world expandable. We’ve created a world that can tell different stories, and so we can either tell those stories either through DLC, or we could actually tell those stories through subsequent products. We’ve left those open.”