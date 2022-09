De roep van fans om een nieuwe Nintendo Direct wordt steeds luider en de anticipatie bouwt steeds verder op in deze rumoerige maand met veel aangekondigde events zoals Tokyo Game Show, Ubisoft Forward, Call of Duty Next en potentiële events zoals de PlayStation Showcase.

Vorige week haakte journalist Jeff Grubb in op de aanhoudende geruchten over een Nintendo Direct in september. Grubb liet weten dat er in de week van 12 september een Nintendo Direct zou moeten plaatsvinden en beaamt nogmaals dat de Direct daadwerkelijk zal plaatsvinden.

De journalist heeft dit nu nogmaals bevestigd en hij lichtte verder toe dat naast een mogelijke aankondiging van The Legend of Zelda: Wind Waker en Twilight Princess HD, en een Metroid Prime remaster, Nintendo ook It Takes Two voor de Switch zal aankondigen. De ondertussen welbefaamde leaker The Snitch suggereerde laatst ook al een aanstaande release van EA’s coöp game op Nintendo’s hybride console.

“…It Takes Two will be coming to the Switch, that’s one of the games I’ve heard, yes – will be in the Direct, so yeah – there should be a lot in there, it should be pretty big, it should be much bigger than the series of stuff they [Nintendo[ did throughout the summer when they didn’t have a real general Direct, so it’s exciting and I’m looking forward to it.”