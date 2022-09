Vorige week was het dan eindelijk zo ver: The Last of Us: Part I verscheen in de winkelschappen en daarmee kunnen spelers over heel de wereld het avontuur van Joel en Ellie weer opnieuw beleven, nu toegankelijker dan ooit.

In een nieuwe video bespreken een aantal ontwikkelaars van Naughty Dog wat er anders is aan The Last of Us: Part I vergeleken met het originele spel uit 2013. Niet alleen wat je als speler kunt zien of voelen, maar ook de overwegingen en gedachtes die de ontwikkelaars hadden tijdens de ontwikkeling van de remake komen ter sprake.

De video is ongeveer 3 minuten lang en kan je hieronder bekijken.