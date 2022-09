Aanstaande zaterdag zal Ubisoft Forward plaatsvinden en deze editie zal om 21:00 uur beginnen. Voordat de hoofd show begint zal er een pre-show plaatsvinden, die om 20:35 uur van start gaat. Het belooft in ieder geval een interessant gebeuren te worden, aangezien Ubisoft dit moment aangrijpt om verschillende games te laten zien.

Via Twitter heeft de uitgever nu een tip van de sluier opgelicht, want zo laten ze weten dat de show voornamelijk draait om Skull and Bones, Mario + Rabbids: Sparks of Hope en de toekomst van de Assassin’s Creed franchise.

Dat Skull and Bones weer een belangrijke rol speelt is enigszins opvallend, gezien de uitgever eerder dit jaar al een uitgebreide presentatie heeft gehouden over de game. Mario + Rabbids: Sparks of Hope is natuurlijk geen verrassing, gezien die game later dit jaar nog uitkomt.

Assassin’s Creed Mirage had ongetwijfeld een verrassing moeten zijn, maar die game lekte laatst al waardoor Ubisoft de game maar aankondigde. Wat we van die titel mogen verwachten krijgen we aanstaande zaterdag uitgebreid te horen.

Sterker nog, Ubisoft spreekt zelfs over een Assassin’s Creed showcase, waarbij de toekomst van de reeks uit de doeken gedaan wordt. Mogelijk dat we dus meer dan alleen Assassin’s Creed Mirage te zien krijgen. Of er ook andere titels aan bod komen, zoals The Division Heartland is vooralsnog even afwachten.