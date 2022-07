Skull & Bones, de game waar Ubisoft al jaren aan werkt, is nu opnieuw uitgebreid onthuld door de uitgever. Tijdens een speciale live uitzending werd alle aandacht op de game gevestigd en daarmee hebben we nu een hoop nieuwe beelden.

Ook heeft Ubisoft aangekondigd dat de game op 8 november verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De last-gen versies zijn dus niet langer aan de orde, waarvan eerder al geruchten rondgingen.

Ubisoft liet tijdens de livestream een cinematische trailer zien, die je uiteraard even moet checken. Om meer over de gameplay te weten te komen, check je de video daaronder. Het geeft een helder overzicht van hoe de gameplay in elkaar steekt. Zo komt de combat voorbij, maar ook wat je qua features en andere bijzonderheden mag verwachten.