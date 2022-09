Met update 1.6 voor Cyberpunk 2077 zijn de nodige verbeteringen in de game aangebracht en ook kunnen we inmiddels uitkijken naar de eerste uitbreiding voor het spel. Dit betekent echter niet dat CD Projekt RED al klaar is met de oorspronkelijke titel. De ontwikkelaar heeft namelijk een tipje van de sluier opgelicht wat betreft de volgende update.

Update 1.7 (naar verwachting) heeft nog geen releasedatum, maar het ziet er naar uit dat het er een zal zijn die veel impact zal hebben op de ervaring. De ontwikkelaar gaat namelijk het complete politiesysteem herzien, dat al sinds de release veel kritiek heeft gehad. Ook zal er gekeken worden naar de combat met voertuigen en de mêlee combat zal worden aangepast.

Het is nogal oppervlakkig wat de ontwikkelaar aangeeft, maar met name het aanpakken van de politie kan een interessante ontwikkeling zijn voor de gameplay in algemene zin. Wanneer de update uitkomt is vooralsnog gissen, maar er bestaat een kans dat het even duurt. Tussen de vorige update en update 1.6 zat immers 7 maanden.