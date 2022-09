The Pokémon Company en Nintendo hebben een nieuwe trailer van Pokémon Scarlet & Violet uitgebracht, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken. Deze trailer laat ons beter kennis maken met Team Star, introduceert een paar nieuwe Pokémon en Victory Road komt voorbij.

Team Star is een groep van studenten die jou als speler zullen uitdagen voor gevechten, zoals we dat vaker in de Pokémon games zien. De drie nieuwe Pokémon die voorbij komen zijn Klawf, Armarouge en Ceruledge. Van deze drie is Armarouge exclusief voor Scarlet en Ceruledge is exclusief voor Violet.