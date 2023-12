Wie maar geen genoeg kan krijgen van Pokémon Scarlet & Violet en dacht dat er een einde gekomen was aan de extra content: we hebben goed nieuws. Op 11 januari verschijnt er namelijk een ‘gratis’ epiloog voor de game, waarin je nog eens met je vrienden van de Academy op avontuur gaat.

Deze uitbreiding zal gratis zijn voor bezitters van The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass. Hieronder kan je ook een korte teaser trailer bekijken van dit nieuwe avontuur. Aan het einde van de trailer zien we ook nog een kleine hint naar een zekere Pokémon, die wellicht zal verschijnen in deze epiloog voor Pokémon Scarlet & Violet.