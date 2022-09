Gotham Knights verschijnt zo stilaan aan de horizon en je moet zowat op de oceaanbodem wonen om dat niet te weten. Ontwikkelaar WB Games Montréal is namelijk al een hele tijd aan de hypemolen aan het draaien, met video’s in alle soorten en maten. Elk van de vier speelbare helden is op deze manier reeds uitgebreid de revue gepasseerd.

Toch is er nog nieuwe informatie die de studio graag voor de releasedatum naar buiten brengt. De onderstaande video neemt ons in een reeks interviews mee achter de schermen en verkent zo de karakters van Nightwing, Batgirl, Robin en Red Hood met iets meer diepgang dan voorheen reeds het geval was. Zeker een kijkbeurt waard!