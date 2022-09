Ubisoft is niet vies van een remake of remaster op zijn tijd. Alleen al binnen de Assassin’s Creed franchise hebben we er ettelijke de revue zien passeren. De Ezio Collection liet je bijvoorbeeld Assassin’s Creed 2, Brotherhood en Revelations herbeleven, terwijl ook het avontuur van Connor Kenway – Assassin’s Creed III – een oppoetsbeurt kreeg. Het eerste deel bleef echter uitblinken door zijn afwezigheid… al gingen we er eigenlijk vanuit dat dit niet meer zo lang zou duren.

Er bleven immers maar geruchten opduiken dat Ubisoft achter de schermen druk in de weer was met een Assassin’s Creed remake. Deze geruchten kwamen van geloofwaardige bronnen, waaronder enkele insiders die met hun berichten over Assassin’s Creed Mirage right on the money waren. Ubisoft heeft nu zelf echter duidelijkheid geschept en de geruchten de kop ingedrukt: er komt géén remake van de eerste Assassin’s Creed. Wie die hoop koesterde, mag hem dus opbergen.