Tijdens Nintendo Direct kwam Shiguru Miyamoto ook even voorbij om te praten over Pikmin. Zo werkt Nintendo samen met Niantic aan een mobiele game, maar groter nieuws is dat Pikmin 4 in ontwikkeling is voor de Nintendo Switch.

We kregen een zeer korte teaser trailer te zien en het bericht dat Pikmin 4 in 2023 zal verschijnen. Een releasedatum en gameplay beelden moeten we nog afwachten, maar de teaser kan je natuurlijk hieronder bekijken.