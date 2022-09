In de originele Call of Duty: Modern Warfare 2 en Modern Warfare 3 was het mogelijk om speciale missies aan te gaan in de Spec-Ops modus. Een geliefde modus die in Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 terugkeerde. Dit met een paar missies op een enorme map, die later Verdansk bleek te zijn.

Een geinige modus, maar verre van vergelijkbaar met de Spec Ops ervaring van weleer. Het goede nieuws is dat Infinity Ward nu wat dat betreft ogenschijnlijk teruggaat naar de roots, want tijdens Call of Duty: Next heeft de ontwikkelaar vanavond laten weten dat Special Ops de derde modus is naast de single- en multiplayer.

Het gaat hier om missies die je met twee man speelt, waarbij de ene speler bijvoorbeeld de rol aanneemt van luchtondersteuning terwijl de ander op de grond bezig is. Meer details hebben we niet, maar dit klinkt als de klassieke Spec-Ops, wat ook enigszins aangestipt werd. Infinity Ward zal binnenkort meer bekendmaken.