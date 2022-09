Het tweede deel in het Overwatch universum komt steeds dichterbij, want vanaf 4 oktober is het zover. Overwatch 2 zal dan gelanceerd worden als free-to-play titel en in de afgelopen periode werd al bevestigd dat er Battle Passes beschikbaar zullen komen met de seizoenen. Blizzard heeft nu meer details vrijgegeven over de Battle Pass en tevens een nieuwe Hero onthuld.

Wie graag Support speelt in Overwatch, zal ongetwijfeld plezier hebben met Kiriko. Zij is van Japanse komaf en zij beschikt over een kitsune, die het team zal genezen en meer mobiliteit geeft. Ze kan daarnaast net als Genji en Hanzo over muren klimmen en kent een vrij agressieve speelstijl voor een Support personage. Hieronder kan je Kiriko voor het eerst in actie zien. Nieuwe personages zoals Kiriko zullen daarnaast niet direct in de competitieve playlists verschijnen.

Wat betreft de Battle Pass heeft Blizzard ook wat meer info gedeeld. Zo zal het eerste seizoen een cyberpunk thema kennen en er zullen zowel gratis als premium beloningen beschikbaar zijn. De Battle Pass zal 1.000 Overwatch Coins kosten, wat neerkomt op ongeveer € 10,-.

Spelers die de Battle Pass aanschaffen, zullen ook direct toegang krijgen tot Kiriko. Andere spelers zullen het nieuwe personage kunnen vrijspelen tijdens het seizoen bij een bepaalde Tier. Kiriko is tevens direct beschikbaar voor Overwatch 1 spelers die over het Founder’s Pack beschikken. Dit kan je gratis krijgen als je simpelweg inlogt voordat seizoen 2 van start gaat.