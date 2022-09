De nieuwe Street Fighter lijkt supertof te gaan worden en Capcom wil dat maar al te graag laten zien aan de buitenwereld. Tijdens de Tokyo Game Show konden fans en pers aan de slag met het aankomende vechtspel en daaruit hebben we uren en uren aan nieuwe gameplay beelden gekregen, waaronder een video die maar liefst langer dan 2 uur en 30 minuten duurt.

De gameplay die je in de video ziet is van de PlayStation 5-versie van het spel en wordt gespeeld door niemand minder dan Justin Wong, een grote naam binnen de vechtspel scene. Hij neemt je mee langs de verschillende personages en diens movesets. Een diepe duik dus en vooral interessant voor competitieve Street Fighter-spelers.

Je kan de gameplay hieronder bekijken. Let wel dat het om een versie van het spel gaat die nog in ontwikkeling is, wat je in de video ziet kan dus afwijken van het uiteindelijke product. In ander vechtspel nieuws hebben wij recent een gesprek gehad met Yasuyuki Oda, bekend van The King of Fighters, klik voor dat artikel hier.