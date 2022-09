Over een paar maanden verschijnt Marvel’s Midnight Suns en in aanloop naar de release hebben we kennis kunnen maken met verschillende personages die in de game zitten. En het einde is nog niet in zicht, want 2K Games en Firaxis hebben weer een nieuwe trailer uitgebracht waarin Magik centraal staat.

Illyana Nikolaievna Rasputina, zoals Magik echt heet, komt in de onderstaande trailer kort aan bod gezien het ter introductie dient. Binnenkort krijgen we een uitgebreidere kijk op haar, waarbij we nog meer over haar te weten zullen komen.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 2 december.