Microsoft is al een geruime tijd bezig met de overname van Activision Blizzard. Het is ook meer dan wat papierwerk tekenen en geld overmaken. Vanwege de omvang van Activision Blizzard en de potentiële gevolgen van de overname, zijn er allerlei instanties die er een blik op moeten werpen.

In sommige landen hebben de waakhonden al toestemming gegeven, maar in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is het onderzoek de tweede fase ingegaan. Ook de Europese Unie zou onderzoek willen gaan doen en dit kost veel tijd. Ondanks dit alles maakt Microsoft zich niet echt zorgen.

In gesprek met Bloomberg zegt Microsoft CEO Satya Nadella dat een overname van deze omvang altijd zeer kritisch bekeken wordt. Microsoft heeft er echter alle vertrouwen in dat het door zal gaan.

“Of course, any acquisition of this size will go through scrutiny, but we feel very, very confident that we’ll come out.”

Ook reageerde Nadella op de concurrentie die in met name Sony bezwaar aantekent. Sony is namelijk van mening dat dit een forse impact heeft op de concurrentiestrijd, dit vanuit het perspectief dat Call of Duty mogelijk exclusief wordt op termijn.

Nadella stipt in deze even fijntjes aan dat Microsoft qua rangorde de vierde of vijfde speler op de markt is, daar waar Sony de grootste is. Dus vanuit het perspectief van concurrentie zou Microsoft de strijd beter aan kunnen gaan met Sony na deze acquisitie. Of in zijn woorden: