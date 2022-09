Het is al eventjes bekend dat Certain Affinity bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe spelmodus voor Halo Infinite, waarmee het Halo Infinite zou evolueren. Wat deze modus precies zal zijn is nog niet duidelijk, al gingen de geruchten eerder dit jaar wel dat het om een Battle Royale modus zou gaan. Voor de details zullen we nog even moeten wachten op een officiële aankondiging, maar we weten nu toch iets meer over het ‘mysterieuze’ project.

In een gesprek met GamesBeat liet Certain Affinity oprichter en CEO Max Hoberman weten dat de studio met bijna 100 man werkt aan de nieuwe modus, die ‘groots en nieuw’ zal zijn voor de Halo-franchise.

“The biggest thing we’re doing that’s public right now, for more than two years now we’ve been working on Halo Infinite doing something that–they’re very prescriptive about what we can say. But we’re doing something unannounced, and we’re doing lead development on that unannounced thing, from conception and design. It’s something big and new for the franchise. But I can’t say any more about it. That’s our single largest project of our three projects currently. We have close to 100 developers working on that.”

Certain Affinity werkt niet alleen aan een nieuwe Halo Infinite spelmodus. Als we de geruchten mogen geloven werkt de ontwikkelaar momenteel ook aan een nieuwe Microsoft exclusive die momenteel bekendstaat als Project Suerte. Hopelijk krijgen we snel meer te zien en horen over de projecten waar Certain Affinity momenteel mee bezig is.