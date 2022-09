De reboot van Saints Row wist eind augustus te overtuigen zonder te imponeren. De game had zo zijn sterke en zwakke kanten, die de fanbase netjes in twee splitste. De één houdt van de nieuwe Saints Row, de ander prefereert de goede oude dagen der vergane glorie. En dat is niet bepaald het resultaat dat de eigenaar van de IP, Embracer Group, voor ogen had.

Op hun jaarlijkse online meeting heeft CEO Lars Wingefors laten optekenen dat hij de gepolariseerde ontvangst van Saints Row met lede ogen aanziet. Liever een universeel geliefd product dan een deel van het publiek teleurgesteld achterlaten. De toekomst van de franchise is dus nog niet verzekerd; daarvoor wachten Wingefors en co de resultaten aan de kassa af.

“Personally, I had hoped for a greater reception to the game […] It’s been very polarising. There are a lot of things that could be said in detail around it, but I’m with one hand happy to see lots of gamers and fans happy, and at the same time I’m a bit sad to also see fans not happy, so it’s difficult.”

“I think we need to wait for the quarterly report in November to have more details around this […] We’re still fairly early in our release window and still collecting data, and there is also bug fixing and more content coming. […] [T]his is quite a process to evaluate your position, the outcome[.]”