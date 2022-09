Halo 3 is misschien wel één van de meest geliefde multiplayer games aller tijden en fans kijken met liefde terug naar het jaar 2007, toen ze uren bezig waren met fraggen, capture the flag en natuurlijk het onnodig ’teabaggen’ van de onfortuinlijke tegenstanders. Eén van de populairste maps van Halo 3 was ‘The Pit’, en om het 15-jarige bestaan van de game te vieren, heeft 343 onthuld dat de map later dit jaar naar Halo: Infinite komt.

Dit onthulde men tijdens de Halo Esports livestream en het werd daarna bevestigd via een bericht op Twitter. De map wordt gemaakt middels de in-game Forge tools, die eveneens later dit jaar in betavorm zullen lanceren. Qua toon en kleur opteert 343 Industries voor een andere stijl dan het origineel, zoals je kunt zien op de screenshots in het bericht hieronder.

Het is nog niet bekend wanneer The Pit precies beschikbaar zal zijn.