Dead Space is zonder meer een geliefde franchise onder horrorliefhebbers en het was daarom ook prachtig nieuws toen de remake werd aangekondigd. De game staat gepland voor begin volgend jaar en langzaam maar zeker komen we steeds meer te weten. Zo vertelde senior producer Philippe Ducharme hoe zij in drie stappen de remake maken. Het resultaat van deze drie stappen ziet er in ieder geval goed uit als we de nieuwe screenshots bekijken.

Er zijn namelijk een drietal screenshots verschenen, waarop we de potentie van de Frostbite engine terugzien. Op het eerste gezicht zien de screenshots er erg gedetailleerd uit en ook de belichting lijkt erg goed te zijn. Het aantal is niet hoog, maar wat er aan screenshots is verschenen geeft een goede indruk van wat je op grafisch vlak mag verwachten van de Dead Space remake.