Wereldwijd wordt er door talloze horrorfans reikhalzend uitgekeken naar de remake van Dead Space, de inmiddels iconische sciencefiction horrorgame die in 2008 potten wist te breken. Ontwikkelaar Motive sleutelt vlijtig aan de nieuwe versie van deze moderne klassieker en beseft dat het zo tegen een ton aan duizelingwekkend hoge verwachtingen moet opboksen. EA heeft nu een artikel gepubliceerd, waarin senior producer Philippe Ducharme uit de doeken doet hoe Motive het remaken van een game als Dead Space precies aanpakt – een proces in drie stappen, zo blijkt. We overlopen ze even.

Stap één is trouw blijven aan de inspiratiebron. Ja, Dead Space is wel degelijk een remake en wordt dus van de grond af opgebouwd. Wat volgt, is echter een kanjer van een evenwichtsoefening, waarbij de game zowel fris als vertrouwd moet aanvoelen. Er zal dus het één en ander aangepast worden, zodat de game voor iedereen een nieuwe ervaring wordt. Om dat typische Dead Space gevoel echter niet uit het oog te verliezen, behoudt Motive nauwe contacten met de fan community. In die mate zelfs dat bepaalde diehard fans om de zes weken toegang tot het project krijgen om hun inbreng te kunnen geven.

Stap twee is uitbreiding én verbetering. Het verhaal van Dead Space blijft grotendeels hetzelfde, maar de lore die pas in deel 2 en 3 de kop opstak, zal nu reeds in het origineel verwerkt worden. Zijpersonages zoals Dr. Cross en Nicole zullen meer fysiek aanwezig zijn en zelfs eerste viool spelen in enkele sidequests. De game wordt daarenboven gepresenteerd als een single shot – denk bijvoorbeeld aan de meest recente God of War voor een ander voorbeeld van deze stijl – dat enkel onderbroken wordt wanneer je doodgaat. Een meer intuïtieve besturing in zero-G en grafische verbeteringen vinden we dan weer niet meer dan logisch.

Stap drie brengt alles samen, in de hoop dat de nieuwe versie van Dead Space zowel nieuwkomers als fans van het eerste uur uit hun stoel zal blazen. Motive straalt alvast een bewonderenswaardig enthousiasme uit. De toekomst zal uitwijzen of ze de aanzienlijke nalatenschap van de franchise eer kunnen aandoen.

“We want to make sure we’re starting with the original, and staying true to that experience and then we’re giving you a lot more. The goal was to make you feel like you’re experiencing Dead Space again for the first time, if you were already a fan of the game. But we also have the chance to give people who never played it the opportunity to have the definitive Dead Space experience, with a game that plays, that looks, that sounds like a modern game.”