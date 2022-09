In Dead Island moest je rustig omgaan met je wapens, want deze konden minder krachtig worden en uiteindelijk stukgaan. Dit is ook in Dead Island 2 het geval, maar Dambuster Studios belooft dat dit niet tot frustratie zal leiden.

Niet iedereen wordt vrolijk wanneer een game wapens heeft die stuk kunnen gaan. Het is namelijk voor een ontwikkelaar heel moeilijk om een goede balans te vinden. Een wapen moet niet te snel breken en ook weer niet zo lang meegaan dat dit gameplay element nagenoeg geen toegevoegde waarde heeft.

Design director Adam Puckett heeft tegenover VG247 laten weten dat de ontwikkelaar van mening is dat zij de ideale afstelling hebben gevonden en dat je mêlee wapens vrij lang mee zullen gaan voordat je ze moet repareren.

“Ranged weapons have ammo, so melee weapons have degradation. We’re generous with it; we want players to explore the full arsenal of weapons – so we have so many great mods, and so many perks, and so many other things in this game that we want players to cycle through.”