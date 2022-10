Afgelopen zomer kregen we de eerste explosieve teaser van The Finals te zien. De game is gebaseerd op het concept van een spelshow in een dystopische toekomst zoals we dat in The Running Man met Arnold Schwarzenegger konden zien. Vervolgens wordt dat met de gameplay van een first-person shooter gemengd. Inmiddels is de gesloten alpha aan de gang, waarvan je hieronder een nieuwe trailer kunt bekijken.

De game wordt gemaakt door Embark Studios, die bestaat uit ex-Battlefield ontwikkelaars. The Finals is een squad-based, free-to-play multiplayer shooter waarin alles aan flarden kan worden geschoten. In de trailer zie je ook een wapen voorbij komen dat verdacht veel lijkt op de glue gun uit Prey. Dezelfde studio werkt overigens ook aan de free-to-play shooter ARC Raiders, die onlangs is uitgesteld naar 2023.