Onlangs bracht ontwikkelaar Ember Lab versie 2.02 uit voor Kena: Bridge of Spirits die de subtitel ‘Anniversary Update‘ met zich meekreeg. Zo kregen we een aantal nieuwe vijanden om het tegen op te nemen in New Game+, wat wijzigingen aan de combat en een nieuwe modus in de vorm van Spirit Guide Trials. Het is in ieder geval een behoorlijke update en ook met zo’n update kunnen nieuwe problemen om de hoek komen kijken.

Ember Lab erkende de problemen met de Anniversary Update snel genoeg en gaf daarbij aan al direct aan de volgende update te werken, versie 2.03. Deze is vanaf heden te downloaden en pakt weer een lijstje met problemen aan. Zo zal de game nu minder vaak crashen, is het mogelijk om meer dan 100 Rot te verzamelen in New Game+ en de performance van de PlayStation 5-versie is weer wat stabieler. Je checkt de lijst met fixes hieronder.