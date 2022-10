Bij ontwikkelaar Ember Lab was het eerder deze week tijd voor een feestje. Onlangs was het immers een jaar geleden dat Kena: Bridge of Spirits uitkwam en dat vierde de studio met de grote Anniversary Update. Hiermee werd onder meer een New Game+ modus aan de game toegevoegd, meer details daarover kun je hier nog eens lezen. Daarnaast werd het spel ter ere van het jubileum ook op Steam uitgebracht.

Na de release van de Anniversary Update bleek dat er wel wat foutjes de game waren ingeslopen. Gelukkig is Ember Lab er snel bij om deze weer op te lossen. De ontwikkelaar heeft namelijk patch 2.03 voor Kena: Bridge of Spirits uitgebracht en hiermee zijn diverse problemen nu weer verleden tijd.