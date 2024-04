PlayStation 4-, PlayStation 5- en pc-gamers konden in 2021 genieten van Kena: Bridge of Spirits, een meer dan prima platformer die behoorlijk geliefd is. Het ziet er nu naar uit dat de game ook gaat uitkomen voor de Xbox Series X|S.

Ember Lab liet eind 2021 al weten dat ze na een rustperiode gingen kijken of ze Kena: Bridge of Spirits eventueel ook naar andere platformen zouden kunnen brengen. Dat blijkt het geval te zijn, de game is namelijk opgedoken op de website van de ESRB, die games in Amerika voorziet van een leeftijdscategorie.

Op de website is Kena: Bridge of Spirits – Deluxe Edition opgedoken specifiek voor de Xbox Series X|S en als een game van een leeftijdscategorie wordt voorzien, dan is het nagenoeg zeker dat deze ook daadwerkelijk zal verschijnen. Het is daarom vooral wachten op een officiële aankondiging.