Kena: Bridge of Spirits kwam op 21 september 2021 uit, dus dat betekent dat de game zijn eenjarige bestaan bijna mag vieren. Voor deze speciale gelegenheid wordt er op 27 september een grote update beschikbaar gesteld en kunnen pc-bezitters de game ook via een andere digitale winkel kopen dan nu het geval is.

De ‘verjaardags-update’ van Kena: Bridge of Spirits voegt onder andere ‘New Game+’ toe aan de game. Tevens zijn er verschillende nieuwe outfits te ontgrendelen door een nieuwe modus te spelen, genaamd Spirit Guide Challenges. De volledige lijst met wat de update naar de game brengt is als volgt:

“New Game+, which will allow players who’ve completed the game to restart Kena’s journey with all of their previously unlocked abilities, upgrades, outfits, Rot, etc and take on redesigned and more challenging combat encounters.”

“Charmstones that are individually equipable – these unique collectibles each provide different adjustments to Kena’s stats and abilities.”

“New game mode called the Spirit Guide Trials, challenging players’ skills with a variety of replayable challenges across three different categories; Obstacle Courses, Wave Defenses, and Boss Reflects.”

“Completing the Spirit Guide Trials unlock outfits for Kena, each one inspired by one of the characters she meets along her journey. Succeeding at bonus objectives within each trial can unlock color variations of each outfit, as well as some unique Charmstones.”

“An exclusive new outfit for Deluxe Edition owners.”

Vanaf 27 september zal de pc-versie van de game niet alleen meer via de Epic Games Store worden aangeboden. Het spel zal vanaf die datum ook op Steam te koop zijn.