Ember Lab bracht ons in 2021 het meer dan prima Kena: Bridge of Spirits. Deze titel was kort na de release al een succes te noemen, want de game ging als warm broodje over de toonbank. In een interview met GamesIndustry.biz zeggen de gebroeders Grier van de genoemde ontwikkelaar dat de game na een maand al winstgevend was.

De ontwikkelaar heeft het project bij Sony gepitched om een financiering te krijgen, waar Sony in meeging. Dit leverde het geld op om de game te kunnen maken, maar tegelijkertijd zorgde dat ook voor druk. Het is een kleine ontwikkelaar die iets wilde maken dat niemand aanvankelijk kende, maar na de presentatie nam de interesse in de game flink toe.

Uiteindelijk is de ontwikkelaar niet onder de druk bezweken en hebben ze een prima game afgeleverd. Na een maand werd de titel dus winstgevend, wat ook voor Sony natuurlijk een goed teken was. Ze hebben hun investering immers terugverdiend.

Inmiddels is de ontwikkelaar bezig met een nieuw project, maar inhoudelijk gingen de broers er niet op in. Wel zijn ze wat meer ambitieus geworden nu de ontwikkelaar is gegroeid, maar tegelijkertijd wil de ontwikkelaar ook bewust blijven van waar ze mee bezig zijn.

“We’ll try to do something a little bit more ambitious as we grow, but we’re still trying to be conscious of making something that’s digestible and something that we will want to play as gamers right now in our current pace of life with kids and stuff.”

Wat het nieuwe project is, is afwachten maar dit hoeft niet per se een game te zijn zo blijkt uit het volgende citaat: