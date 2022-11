Ember Lab heeft een nieuwe update uitgebracht voor Kena: Bridge of Spirits. De 2.07 update brengt de gewoonlijke kleine bug fixes zoals we die van eerdere updates gewend zijn, maar voegt daarnaast ook wat nieuwe content toe.

De update brengt nieuwe hoedjes om het kerstseizoen goed in te luiden. De kersthoedjes kunnen worden gedragen door de schattige Rot wezentjes die je in Kena: Bridge of Spirits kan vinden.

🎄Christmas hats are here!🎄

The Rot can’t wait to get all dressed up for the holidays!

Included in our latest patch, you can collect these Rot hats for a limited time – Kena is 50% off online, so hurry on over to your #PlayStation, #EpicGames, and #Steam stores! #findtheRot pic.twitter.com/00c4wPGBCC

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) November 25, 2022