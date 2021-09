Sinds vorige week is Kena: Bridge of Spirits verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en op pc in de Epic Games Store vanwege exclusiviteitsdeals met respectievelijk Sony en Epic Games, maar ontwikkelaar Ember Lab kijkt naar de mogelijkheden om de game ook op andere platforms uit te brengen.

Dit vertelt co-founder Josh Grier aan SegmentNext. De eerste game van Ember Lab weet bij vele gamers en critici het hart te veroveren, maar door de exclusiviteit moeten een aantal spelers helaas de game ook links laten liggen. Grier zegt dat ze op dit moment gericht zijn op de launch op PlayStation en de Epic Games Store, maar dat Ember Lab zeker naar andere platforms gaat kijken nadat de lancering is afgerond en als iedereen heeft kunnen uitrusten.

“We are currently focused in our launches for PlayStation and Epic Games store, which are timed exclusives. We will look into other platform releases after launch and a rest.”