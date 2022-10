Het duurt niet heel lang meer voordat Marvel’s Midnight Suns uitkomt en daarom hebben 2K Games en Firaxis inmiddels meerdere superhelden van een eigen trailer voorzien. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe en het is Blade die in de schijnwerpers wordt geplaatst.

het gaat hier om een korte introductietrailer van de held, waarna we binnenkort een nog wat uitgebreidere video krijgen met een meer diepgaande kijk op het personage. Verwacht de volgende video binnen enkele dagen. Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 2 december.