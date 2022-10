Hello Games liet eerder deze week al iets weten over update 4.0 – genaamd: Waypoint – voor No Man’s Sky. Nu deze update is vrijgegeven, zijn ook alle details bekendgemaakt en dat zijn er nogal wat.

De nieuwe update voor No Man’s Sky brengt allereerst verschillende nieuwe features mee op haast elk vlak. Zo zijn er nieuwe modi toegevoegd, waaronder ‘Relaxed Mode’, die volledig op exploratie is gericht. Je kunt ook zelf bepalen hoe je het spel wilt spelen door middel van ‘custom game mode’.

Pc-bezitters kunnen na het installeren van update 4.0 gebruikmaken van AMD FidelityFX 2.0. Hierbij speel je de game op een lagere resolutie, maar dankzij een upscaling-techniek ziet het er uit of het beeld in een veel hogere resolutie wordt weergegeven. Het voordeel hiervan is dat de framerate hoger is dan wanneer je het spel op de native resolutie draait.

Dit is niet het enige wat de nieuwe update met zich meeneemt. Alles wordt in detail uit de doeken gedaan op de website van No Man’s Sky en dat kan je hier terugvinden. Hieronder kun je de trailer voor update 4.0 checken.

Naast de lancering van No Man’s Sky Waypoint heeft Hello Games ook nog wat anders uitgegeven, namelijk de Switch-versie van de game. Hier is een lanceringstrailer van vrijgegeven en die bekijk je hieronder.