De release van Marvel’s Midnight Suns laat nog een kleine twee maanden op zich wachten, maar de promotie van de game draait al een tijdje op volle toeren. Met enige regelmaat stelt ontwikkelaar Firaxis de verschillende personages uit het spel aan ons voor. Eerder deze week was het de beurt aan Blade, waarvan we een korte introductietrailer te zien kregen.

Inmiddels zijn er nog twee video’s rondom Blade verschenen. In de eerste trailer hieronder komen we meer te weten over de achtergrond van hem. De tweede video is de zogeheten ‘gameplay showcase’, waarin je in vijf minuten leert hoe Blade zich in de gameplay van Marvel’s Midnight Suns mengt en wat zijn unieke kenmerken zijn.

Marvel’s Midnight Suns is vanaf 2 december verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game zal later ook uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch, maar wanneer precies is nog niet bekend.