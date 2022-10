Op TwitchCon is na lang wachten de introductievideo van het nieuwe Overwatch 2-personage, genaamd Kiriko, in première gegaan. Het filmpje duurt 9 minuten en toont je de twee kanten van het personage. Kiriko is namelijk niet alleen een lief en zachte dame, ze kan namelijk ook een harde tante zijn indien nodig.

Haar functie als heler zit haar namelijk als gegoten en we kijken nu al uit om met haar aan de slag te gaan. Bekijk zeker even de onderstaande video, want niet alleen is de voice-acting van een zeer hoge kwaliteit, ook de animaties zelf zien er mooi uit.

Overwatch 2 is nu gratis te spelen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.