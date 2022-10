Gezien Final Fantasy XIV een MMO is, zijn er veel mensen die elkaar via de game hebben ontmoet. Ook is de wereld zo groot, dat spelers zich er honderden uren in kunnen verliezen en met meer dan 10 miljoen spelers, is het niet gek eens in de zoveel tijd een evenement te organiseren.

De laatste editie in Europa vond begin 2019 plaats in Parijs en normaal gesproken had er eerder dit jaar weer een editie moeten plaatsvinden. Vanwege corona hebben de plannen echter vertraging opgelopen, maar Square Enix heeft nu details bekendgemaakt over wat ze van plan zijn.

Final Fantasy XIV Fan Fest keert terug en wel op 21 en 22 oktober 2023. De Europese editie zal dan plaatsvinden in Londen. Dit is overigens de tweede editie, de eerste zal op 28 en 29 juli 2023 in Las Vegas gehouden worden. Tot slot zal er ook een Fan Fest in Japan plaatsvinden, maar details daarvan zijn nog niet bekend behalve dat het begin 2024 zal zijn.