Over een paar weken ligt Call of Duty: Modern Warfare 2 in de winkels en afgelopen week bracht Activision de launch trailer al uit. Om de hype nog wat verder aan te zwengelen, hebben ze nu een nieuwe ‘Squad Up’ trailer uitgebracht, waarin een heus strijdlied ter oren gebracht wordt.

De trailer bestaat uit louter gewone beelden, dus we krijgen geen in-game footage te zien. Activision heeft ook de nodige bekende namen aangetrokken om mee te doen aan deze verkapte commercial, zo is onder andere McLaren coureur Lando Norris te zien, waarvan bekend is dat hij Call of Duty: Warzone speelt.